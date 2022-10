Latina, al via un’altra edizione del Got Talent

Lunedì 17 ottobre chiuderanno le iscrizioni alle audizioni per la nuova edizione di Latina’s Got Talent, ad esibirsi potrà essere chiunque voglia proporre una performance (della durata massima di 5 minuti) e che abbia compiuto i 10 anni di età.

“Ci si può esibire in qualunque ambito artistico, da solista, in coppia o in gruppo e si verrà valutati da una giuria di esperti” il commento della coordinatrice del progetto Valentina Zagami.

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 17 ottobre 2022, mentre le audizioni si terranno il 22 ottobre 2022. La serata finale è fissata a domenica 11 dicembre sul palco dell’Ateneo delle Arti-Balletto di Latina, quest’anno partner della kermesse.

Per i vincitori sono previsti: un premio in denaro di 500 euro, borse di studio e la possibilità di esibirsi in apertura di uno degli spettacoli della stagione artistica 2022/2023 dell’Ateneo delle Arti- Balletto di Latina.