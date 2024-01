Latina, alla Feltrinelli la rassegna ”Lo sport tra le righe”

Appuntamento a venerdì 12 gennaio alle ore 18 alla libreria Feltrinelli di Latina per la rassegna di letteratura sportiva ”Lo sport fra le righe” a cura della Lab DFG, patrocinata dal Comune di Latina. Verrà presentato il libro ”Un amore chiamato calcio”, prefazione di Dino Zoff mentre la postfazione di Alessandro “Spillo” Altobelli. A condurre l’evento sarà il giornalista Pasquale Cangianiello e interverrà l’assessore allo sport del Comune di Latina Andrea Chiarato.

Per l’occasione all’interno della Libreria Feltrinelli saranno esposti i cimeli delle squadre di Serie A.

Descrizione del volume “Un amore chiamato calcio”

Gagliardetti, biglietti, palloni, ritagli di giornale, maglie indossate. Il collezionista che stringe nelle mani i propri cimeli, rivive ricordi, episodi, emozioni. Una collezione non racconta solamente la storia del calciatore, ma anche quella di chi l’oggetto ha trovato, catalogato, contemplato per una vita intera. Una storia, quella del collezionista, fatta di passione e di amore. La Lega dei collezionisti è un nutrito gruppo di persone provenienti da tutta Italia, molte delle quali con alle spalle un’esperienza trentennale di alto profilo, che oltre a coltivare la comune passione in questa associazione, si sono date una missione: creare uno spazio di incontro e confronto, per diffondere la tradizione del collezionismo e tutelare la filosofia “dell’autenticità”, organizzando mostre ed esposizioni virtuali. Un modo diverso anche di raccontare la storia d’Italia, attraverso i mutamenti più significativi del nostro Paese. Un libro che trasforma collezioni private in patrimonio collettivo, offrendo al lettore la possibilità di immergersi nel passato tornando ad innamorarsi di un calcio dal sapore antico. Prefazione di Dino Zoff. Postfazione di Alessandro “Spillo” Altobelli.

“La rassegna Lo sport tra le righe – dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Latina, Andrea Chiarato – è un viaggio attraverso le imprese e le storie di campionesse e campioni che attraverso il linguaggio universale dello sport hanno segnato la nostra società”.

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA – Tutti gli eventi hanno inizio alle 18

12.01.2024Libreria Feltrinelli – “Un amore chiamato calcio” della Lega dei Collezionisti. All’interno della libreria saranno esposti i cimeli delle squadre di calcio.

19.01.2024 Libreria Mondadori – “Golden Set” di Marco Fantasia

02.02.2024 Tutto Scuola Sicconi – “Mylle sfumature di sport” di Eleonora Saccoccio e Morena Franceschini

23.02.2024 La Mia Libreria – “Padel. I consigli del mental coach” di Antonello Nigro

15.03.2024 Libreria Mondadori – “Rocky Marciano” di Dario Ricci

29.03.2024 Libreria Feltrinelli – “Jokic” di Marco Antonio Munno – PRIMA NAZIONALE

12.04.2024 Circolo Cittadino – “Volevo giocare nella Lazio” di Gianluca Atlante – PRIMA NAZIONALE