Latina, allaccio abusivo alla corrente elettrica: nei guai un ristoratore pontino

Era riuscito ad allacciarsi abusivamente alla rete elettrica, bypassando i controlli e riuscendo ad evitare il pagamento di ben 27mila euro di bollette – ad oggi.

Così un ristoratore di Latina è finito sotto la lente delle autorità che, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa da parte di tecnici incaricati di E-Distribuzione e di un sopralluogo presso la struttura interessata, hanno potuto verificare quanto effettivamente stava accadendo: un cavo di rame artigianale metteva in comunicazione il ristorante alla rete pubblica.

Accortisi di ciò, le autorità hanno immediatamente denunciato l’uomo.