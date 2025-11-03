Latina, allagamento alla scuola media Prampolini: chiuso il plesso

Mattinata movimentata alla scuola Prampolini di Latina, dove un improvviso allagamento ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e la chiusura del plesso della scuola secondaria di primo grado. Quando i collaboratori scolastici sono entrati nell’edificio, si sono trovati di fronte a una scena preoccupante: il primo piano era completamente invaso dall’acqua, che si era infiltrata nel solaio fino a raggiungere il piano terra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici del Comune, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i controlli strutturali. Gli studenti della scuola media non hanno potuto fare ingresso, mentre la scuola primaria resterà regolarmente aperta.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’allagamento sarebbe un flessibile rotto in uno scaldabagno al piano superiore, che avrebbe provocato la copiosa perdita d’acqua. I tecnici comunali hanno sostituito il tubo danneggiato e stanno ora effettuando verifiche di stabilità sul solaio, in particolare nell’aula più colpita.

La riapertura del plesso della secondaria sarà disposta solo dopo l’esito dei controlli e degli eventuali lavori di ripristino.