Latina, all’Agrario l’evento dedicato allo sviluppo agricolo

Il 18 maggio, a partire dalle ore 10, ci sarà l’evento “Il valore delle competenze negli scenari di transizione del settore agricolo”. presso l’Istituto Istruzione Superiore San Benedetto di Latina.

L’azienda Saip Formazione è promotrice dell’evento “Il valore delle competenze negli scenari di transizione del settore agricolo”, che si terrà il 18 maggio 2023 presso l’Aula Magna dell’Istituto Istruzione Superiore San Benedetto di Latina a partire dalle ore 10:00. Parteciperanno all’incontro con i loro contributi diversi professionisti del settore.

La trasformazione del settore agricolo è una sfida per molte imprese e professionisti, ma rappresenta anche un’opportunità di crescita e sviluppo per coloro che riescono ad adattarsi al cambiamento.

Il convegno affronterà il tema della trasformazione delle professionalità nel settore dell’agricoltura, in risposta ai nuovi fabbisogni del mercato e all’introduzione di nuove tecnologie. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza come la formazione finanziata possa offrire un valido supporto in questo processo di trasformazione delle professionalità. In particolare, attraverso un sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze, si potranno oggettivizzare le abilità e le conoscenze acquisite in una logica di spendibilità e occupabilità sul mercato del lavoro della propria figura professionale.

L’evento è organizzato a conclusione del progetto formativo “Il valore delle competenze nei nuovi scenari operativi” finanziato da FOR.AGRI a valere sull’Avviso 1/2021 “Nuove competenze per la crescita e la competitività”. Il progetto ha l’obiettivo di fornire agli operatori del settore agricolo le competenze necessarie per affrontare le sfide del cambiamento e diventare protagonisti della trasformazione in atto.

L’invito a partecipare è rivolto alle aziende del settore agricolo e a tutte le figure professionali che ruotano attorno a questo settore. Saranno riconosciuti 0,312 CFP metaprofessionali ai partecipanti iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua.

Intervengono al convegno:

Vincenzo Conso- Presidente del Fondo nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura (FORAGRI)

Giuseppe Schiboni- Assessore Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito- Regione lazio

Ugo Vitti – Dirigente IIS San Benedetto

Carlo Picchi – Presidente della Fondazione ITS Biocampus

Stefano Bianchi – Esperto di sistemi IVC Settore Agroalimentare

Mauro D’Arcangeli – Presidente ente bilaterale FISLAS Fondo Indennità Salariale Lavoratori Agricoli Subordinati

Luca Gatto – Ordine degli agronomi

On. Salvatore De Meo – Deputato Parlamento europeo Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

Roberto Bianchi – Direttore generale FORAGRI

Elena Spostato – Nucleo metodologico FORAGRI

Alessandro Cinelli- Agrotecnico Ortoricci

Coordina e conduce: Sandro Middei – Responsabile Area Progettazione interventi formativi – SAIP Formazionei