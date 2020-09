Alle 19 l’affluenza alle urne si registra con un 25,53% su base provinciale. Latina città si attesta al 25,60%, mentre il dato più alto resta di Terracina, con il 36,95%, e Fondi che tocca il picco provinciale del 44,11%. In questi ultimi due comuni si vota anche per il sindaco, in tutti gli altri soltanto per il referendum.