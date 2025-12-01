Latina, allerta gialla per piogge e temporali

Allerta meteo gialla oggi nel Lazio per piogge e temporali, con particolare attenzione alle zone costiere e collinari. La Protezione Civile regionale segnala precipitazioni sparse, rovesci localmente intensi e possibili fenomeni temporaleschi, che potrebbero causare disagi alla viabilità e criticità nelle aree maggiormente esposte al rischio di allagamenti.

L’avviso resterà in vigore fino alle prime ore di domani. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza, evitando spostamenti non indispensabili durante i picchi di maltempo e monitorando gli aggiornamenti meteo. Il nuovo peggioramento conferma una fase di instabilità che nelle ultime settimane sta interessando in modo significativo tutto il territorio laziale.