Latina, “Alto Impatto” al quartiere Arlecchino: arrestato un 22enne

Proseguono senza sosta i controlli straordinari ad “Alto Impatto” messi in campo dalla Polizia di Latina, nell’ambito del piano operativo disposto dalla Questura per rafforzare la sicurezza nei quartieri più esposti. L’attenzione delle forze dell’ordine resta tutta concentrata alle palazzine “Arlecchino”, recentemente teatro delle gravi esplosioni ivi consumatesi.

Nel corso dei controlli, che hanno portato al monitoraggio di oltre 300 veicoli e all’identificazione di 500 persone, gli agenti hanno arrestato un cittadino tunisino di 22 anni trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish. Il giovane, fermato a bordo della propria auto insieme a un’altra persona in un’area nota per lo spaccio, è apparso da subito agitato e insofferente. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire panetti di droga, un bilancino di precisione e un taglierino, tutti strumenti atti al confezionamento dello stupefacente.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione del giovane, dove sono stati sequestrati 4mila euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. Arrestato e accompagnato in Questura, è stato posto ai domiciliari e l’auto usata per il trasporto dello stupefacente è stata sottoposta a fermo amministrativo.