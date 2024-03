Latina, Alto Impatto: ancora controlli a tappeto nelle zone calde

Nella scorsa notte a Latina, i Carabinieri hanno svolto un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto in coordinamento con la Questura di Latina, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, Nucleo Antisofisticazione e Sanità nella zona di Latina Scalo.

Al termine dei controlli i Carabinieri del Comando Provinciale di latina deferivano in stato di libertà: un cittadino classe 2003 residente a Latina per detenzione di sostanza stupefacente poiché in possesso di gr. 28 di sostanza stupefacente di tipo hashish;, un cittadino classe 2004 residente a Latina, per sottrazione di cose sottoposte a sequestro poiché aveva alienato un motociclo posto sotto sequestro amministrativo e a lui affidato; un cittadino classe 84 residente a Latina per la trasgressione degli obblighi imposti poiché lo stesso sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, mancava dei rispetti delle prescrizioni imposte.

In esito al controllo della circolazione stradale, sono stati controllati 65 persone e 49 veicoli elevando 4 contravvenzioni al codice della strada.

In esito ai controlli effettuati unitamente con il personale del locale Nucleo Antisofisticazione e Sanità, venivano controllati n. 2 esercizi commerciali, entrambi segnalati per le violazioni in materia di sicurezza alimentare e sicurezza degli alimenti: le sanzioni amministrative ammontano a euro 2.500,00.