Latina, “Alto Impatto”: controlli nel quartiere Nicolosi

Carabinieri e Polizia passano al setaccio il quartiere Nicolosi, un punto nevralgico della criminalità del capoluogo.

Sono stati effettuati posti di controllo a pettine che hanno consentito di identificare 245 persone, molte delle quali con pregiudizi di polizia e controllare 101 veicoli.

Sono stati inoltre sequestrati circa 15 grammi di hashish, sono stati eseguiti controlli a persone ristrette agli arresti domiciliari, mentre sul versante degli esercizi commerciali, in collaborazione con funzionari della ASL – Settore Sicurezza sul Lavoro, sono state controllate 3 attività che hanno fatto registrare alcune violazioni amministrative e la presenza di lavoratori non in regola, per le cui violazioni i rispettivi titolari sono stati sanzionati.

La Polizia Stradale, invece, ha contestato numerose violazioni al Nuovo Codice della Strada