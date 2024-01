Nas e carabinieri insieme per i controlli nell’ambito delle operazioni di “Alto Impatto” in corso da tempo in zona Q4 e Q5. I militari hanno sottoposto a controlli due attività commerciali di cui una segnalata per non avere assolto agli obblighi della tracciabilità degli alimenti ricevendo così una sanzione amministrativa di 1.500,00 euro. Controllate anche 26 persone e 26 veicoli. Sono state elevate 3 contravvenzioni al codice della strada e ritirata una patente