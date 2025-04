Latina, “Alto Impatto”: nuovi controlli nelle zone più a rischio della città

Un nuovo servizio straordinario di controllo, è stato portato avanti dalle autorità e rientrante nell’operazione “Alto Impatto”. Quest’ultima ha interessato le aree del Villaggio Trieste, del quartiere Nicolosi e di Piazza Santa Maria Goretti, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di degrado urbano e rispondere alla crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini.

Diverse le situazioni riportate dalle autorità, come quella che ha interessato un 49enne di Latina, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. Arrestato dai Carabinieri, è stato ricondotto a casa in attesa del rito direttissimo previsto per oggi; arrivata anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza. protagonista un 50enne de posto, denunciato dopo essere risultato positivo all’alcoltest in seguito a un sinistro stradale.

I Carabinieri hanno poi identificato 27 persone e controllato 16 veicoli, elevando 3 contravvenzioni al Codice della Strada, sequestrando 1 veicolo e ritirando 1 patente.

Dalla polizia sono state identificate 172 persone, di cui 57 stranieri sottoposti a verifiche sulla regolarità della loro presenza sul territorio nazionale. Controllati, inoltre, 78 veicoli con 7 sanzioni al Codice della Strada e 1 patente ritirata.

Un cittadino straniero, durante i controlli a Piazza Santa Maria Goretti, ha offeso e tentato di aggredire gli agenti. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.