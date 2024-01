Ennesimo episodio di folle violenza tra stranieri quello che si è verificato sabato sera – come riporta Latina Oggi nell’edizione odierna – nel quartiere Nicolosi di Latina. Una rissa, scaturita per futili motivi, ha portato a confrontarsi in modo violento un gruppo di nordafricani contro alcuni pachistani. Ad avere la peggio uno degli asiatici, ferito con una bottigliata. Immediato l’intervento della polizia che dopo brevi indagini ha portato all’arresto di un 21enne nordafricano.