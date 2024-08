Latina, altra tragedia alla rotonda di via del Lido

Latina si sveglia con un’altra tragica notizia, il numero delle morti stradali dell’estate 2024 è in drastico aumento. La rotatoria all’incrocio tra via del Lido e strada Nascosa a Latina è stata, purtroppo, teatro di un altro tragico incidente stradale nella notte scorsa, che ha portato alla morte di un uomo di 38 anni originario di Sermoneta. L’incidente si è verificato intorno alle 3 del mattino, quando la vittima, alla guida di una Lancia Ypsilon, si è schiantata violentemente contro il muretto della fontana situata al centro della rotatoria. Il violento impatto non ha lasciato scampo al conducente, e i soccorritori del pronto intervento non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul colpo.

La dinamica dell’incidente è stata testimoniata da tre persone a bordo di un’altra vettura, che seguiva l’auto della vittima, il che ha permesso alla Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi, di ricostruire con chiarezza quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto proveniva dal litorale e, percorrendo viale Pennacchi in direzione del centro, non avrebbe rallentato a sufficienza per affrontare l’intersezione, urtando prima lo spartitraffico e poi finendo contro la rotatoria. Lo scorso luglio aveva perso la vita nello stesso punto un uomo di 48 anni, il cantante Umberto Rufo, in sella alla sua moto.