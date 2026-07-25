Latina, altro colpo a sorpresa: arriva Jaime Báez

Dopo il (si può dire visto l’effetto sorpresa) clamoroso arrivo di Matteo Bruscagin, il Latina Calcio 1932 piazza un altro colpo che in pochi si aspettavano. La società nerazzurra ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante uruguaiano Jaime Báez, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo.

Un acquisto che conferma come il mercato del Latina si stia muovendo lontano dai riflettori, ma con idee chiare e profili di assoluto spessore. Tra rinnovi importanti e nuovi innesti, la dirigenza sta costruendo una rosa competitiva senza clamore, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori.

Classe 1995, Báez arriva a Latina con un bagaglio di esperienza difficilmente riscontrabile nella categoria. Cresciuto calcisticamente in Uruguay, ha vestito maglie prestigiose come Peñarol e, in Italia, ha giocato con Fiorentina, Livorno, Spezia, Pescara, Frosinone e Cosenza, collezionando oltre 300 presenze tra campionati e coppe. Nel suo percorso spicca anche la partecipazione alla Copa Libertadores, competizione simbolo del calcio sudamericano.

Dal punto di vista tecnico, Báez è un attaccante moderno e versatile. Può giocare su entrambe le corsie offensive, ma anche da centravanti, grazie alla sua velocità, alla qualità nell’uno contro uno e alla capacità di creare superiorità numerica. Caratteristiche che potrebbero rappresentare un’arma fondamentale per il Latina nella prossima stagione.

L’impressione è che il club stia seguendo una strategia ben precisa: puntare su giocatori esperti, abituati a contesti importanti e in grado di alzare il livello tecnico e caratteriale dello spogliatoio. Dopo Bruscagin, anche l’arrivo di Báez dimostra la volontà della società di non accontentarsi e di allestire una squadra ambiziosa.

Il mercato nerazzurro, almeno finora, è stato tutto fuorché appariscente. Nessuna trattativa esasperatamente mediatica, ma operazioni concluse con discrezione e ufficializzate solo a giochi fatti. Un modo di lavorare che sta dando i suoi frutti e che sta alimentando entusiasmo in una piazza desiderosa di tornare protagonista.

L’acquisto di Jaime Báez rappresenta quindi molto più di un semplice rinforzo offensivo: è un ulteriore segnale delle ambizioni del Latina Calcio 1932. Se il buongiorno si vede dal mattino, tra rinnovi strategici e colpi a sorpresa, il mercato nerazzurro è destinato a regalare ancora emozioni.