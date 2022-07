Latina, ambizione e lavoro: parte la stagione Di Donato bis

Da una stagione iniziata in fretta e furia, ad una già pianificata con mesi di anticipo. Il Latina Calcio cerca di sfruttare questo vantaggio per alimentare le proprie ambizioni, memore dei pregi e difetti della passata stagione: “Abbiamo la fortuna di partire da un gruppo che lo scorso anno ha fatto benissimo. Lavoriamo per migliorarci, in attesa di arrivi dal calcio mercato”.

Voglia di fare bene, confermata da Di Donato il primo giorno di precampionato, in cui l’allenatore si presenta alla stampa insieme al direttore sportivo Marcello di Di Giuseppe, che fa il punto sul calcio mercato, confermando la volontà di arrivare a Maiorino, attaccante della Virtus Francavilla. La base di partenza è buona, non bisogna avere fretta: “Abbiamo fretta di chiudere le trattative, ma ci vuole pazienza – dice il ds nerazzurro -, perché il mercato è strano. Noi abbiamo ambizioni, cogliamo vincere tutte le partite, ma in queste categorie la differenza la fa il lavoro. In Serie A la differenza la fanno i campioni. Dobbiamo essere bravi tutta la settimana, non soltanto il giorno della partita“. Crescono le ambizioni e anche le responsabilità, Di Donato se le è prese, anzi ne ha fatto la condizione principe per rimanere altri due anni in nerazzurro: “Il gironce C è affascinante (La conferma agli inizi di agosto ndr), giochi contro società che hanno fatto la storia del calcio. Con i miei ragazzi ce l’andremo a giocare con tutti“. Allenamenti sui campi della ex Fulgorcavi. Al via 24 giocatori, tra conferme, nuovi acquisti ed elementi in prova.