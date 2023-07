Latina, amichevole di lusso per i pontini: sfida alla Roma di Mourinho

I nerazzurri allenati dal Daniele Di Donato affronteranno, in quella che sarà una vera e propria amichevole di lusso, la Roma. L’indizio arriva dai canali social di Josè Mourinho che, tramite un reels pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha lasciato intravedere una lavagna dov’era presente il programma delle amichevoli estive della squadra giallorossa.

I giallorossi affronteranno il Latina in quella che sarà per loro la seconda amichevole stagione e molto probabilmente si svolgerà il 21 luglio sui campi di Trigoria, a porte chiuse, prima della partenza per la tournée in Portogallo fissata per il 26 luglio.