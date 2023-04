Latina, amministrative: il 2 maggio la Schlein al Supercinema

Martedì 2 maggio alle 21:15, presso il Supercinema di corso della Repubblica ci sarà un evento pubblico con la Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. Si troverà a Latina per sostenere il PD locale ed il candidato Sindaco Damiano Coletta, in vista delle elezioni del 14 e 15 maggio.

Valeria Campagna, dirigente nazionale del PD, dice che: “Bello rivedere Elly Schlein a Latina. D’altronde è sempre stata presente nella nostra città nei momenti importanti. Ed ogni volta ha dato un contributo importante confermando l’importanza del nostro territorio anche a livello nazionale ed europeo. Il corso nuovo da lei avviato ha portato entusiasmo in tutto il paese e lo testimoniano anche i primi sondaggi che danno il PD in crescita. Non è una crescita automatica ma frutto del lavoro: quello che, come opposizione, si sta facendo dentro il Parlamento dove la destra palesa la sua mancanza di programmazione, come si è visto nell’ambito della risoluzione di scostamento al DEF e al di fuori di esso. Tra le persone. Questa energia si respira anche a Latina dove possiamo, davvero, iniziare una nuova stagione politica. La nuova stagione del PD deve partire dai territori e tutte e tutti noi dovremo fare la nostra parte a cominciare dalle sfide che avremo difronte. La prima, in questo senso, è quella elettorale del 14 e 15 maggio”.

Omar Sarubbo, segretario provinciale, commenta dicendo che: “La presenza della Segretaria Nazionale a Latina testimonia l’attenzione del nostro Partito per il futuro della città. Nel 2015 abbiamo sfiduciato il sistema clientelare e fallimentare delle destre permettendo alla città di voltare pagina e guardare avanti con speranza. L’azione amministrativa di Damiano Coletta, che ne è conseguita, fonda sulle solide basi della legalità e sostenibilità. È quanto serve a Latina per non tornare indietro e continuare a crescere”.

Leonardo Majocchi, Segretario del PD Latina, prosegue dicendo che: “La presenza di Elly Schlein, che ringraziamo, è molto importante perché conferma la sua grande attenzione per la nostra città ed il nostro territorio. Quella del 14 e 15 maggio è una sfida complicata ma contendibile ecco perché il supporto del partito nazionale è per noi un fattore molto importante. Anche a Latina, un po’ come ha fatto la Segretaria a livello nazionale, stiamo aprendo ad energie nuove pur dando continuità alle esperienze più virtuose che hanno contribuito a fare la storia di questo partito. A testimoniarlo c’è il senso di rinnovamento che esprime la lista, equilibrata tra novità e continuità, candidata alle elezioni. È tempo di una nuova stagione per una Latina progressista, europea e sostenibile. ”

Daniela Fiore, candidata e capolista del PD, conclude dicendo che: “La presenza di Elly Schlein a Latina dimostra l’attenzione che il PD sta mettendo in questa competizione che è tutt’altro che scontata. Davanti abbiamo la peggiore destra che sta pianificando l’aggressione del territorio e vuole tornare alla guida della città per riproporre idee e progetti che pensavamo archiviati dalla storia. Con la nostra proposta vogliamo dare vita ad una città innovativa, sostenibile, contemporanea. Al cemento armato della destra rispondiamo con la digitalizzazione, i parchi pubblici, la mobilità sostenibile”