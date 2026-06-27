Latina ancora a secco, nuova interruzione idrica fino alle 22

Nuova interruzione idrica programmata nel comune di Latina nella giornata odierna. Lo stop all’erogazione dell’acqua interesserà gran parte del territorio comunale, con esclusione delle zone di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora.
Il disservizio proseguirà fino alle ore 22. Per far fronte alle necessità dei cittadini sono state predisposte autobotti in piazza Angelo Celli e in largo Cavalli, nel quartiere Q5.
Si tratta di un intervento legato a lavori sulla rete idrica che comporteranno la sospensione temporanea del servizio e il successivo ripristino graduale nelle ore successive.