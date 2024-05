Latina, ancora aggressioni e faide tra nordafricani

Ancora risse, ancora sangue e violenza nei quartieri caldi della città di Latina, vale a dire il Nicolosi e la zona della autolinee, dove si accendono le faide tra nordafricani. L’ultimo episodio è degenerato in una serie di vendette che hanno coinvolto anche il centro di Latina. Il caso è sotto l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Latina, che sono intervenuti più volte, identificando uno dei partecipanti: un giovane tunisino aggredito tre volte nella serata di mercoledì. Le forze dell’ordine stanno indagando per prevenire ulteriori episodi di violenza e per comprendere le motivazioni dietro questi scontri, sospettando che possano essere legati a interessi illeciti, come il controllo delle piazze di spaccio.

Il primo scontro è avvenuto poco dopo le 19 nel piazzale tra il distributore di carburanti e il fast food di via Romagnoli, vicino alle autolinee. I passanti hanno segnalato due gruppi di stranieri che si picchiavano, alcuni dei quali armati di bottiglie di vetro e coltelli. Quando le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia sono arrivate, non c’era più traccia della rissa. Secondo le verifiche successive, sembra che i protagonisti fossero due gruppi, uno di egiziani e l’altro di tunisini.