Latina, ancora botte tra giovani in centro: cresce l’allarme

Sabato sera di tensione nel centro città, dove un tredicenne è stato preso a schiaffi da un coetaneo in mezzo alla folla, senza apparente motivo.

Come riportato da Latina Oggi, l’aggressione è avvenuta intorno alle 22:30, nei pressi della Prefettura, in una zona affollata di ragazzi come ogni weekend. Il giovane, colpito al volto sotto gli occhi degli amici, ha riportato solo contusioni lievi curate sul posto dai sanitari. A dare l’allarme è stata la madre, contattata dal figlio subito dopo l’episodio.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Guardia di Finanza che ha raccolto le prime informazioni, invitando la famiglia a formalizzare una denuncia.

Ancora poco chiari i motivi del gesto, ma l’episodio si inserisce in un preoccupante susseguirsi di violenze tra minorenni. Solo pochi giorni prima, altri giovanissimi erano stati aggrediti in città da un gruppo organizzato, mentre poche settimane fa un’altra rissa aveva portato al ferimento di un altro 13enne.