Latina, ancora paura in via Don Morosini: danneggiata un’altra auto nella notte

Il regime di “terrore” instauratosi in via Don Morosini prosegue lasciando importanti strascichi ai residenti del quartiere. Nella notte, l’ennesimo episodio di violenza causato dalla scelleratezza di chi, in questa zona, ha trovato abusivamente il proprio rifugio.
È stato infatti un uomo – probabilmente in balia della droga o dell’alcol – a danneggiare una vettura parcheggiata. Alcuni residenti, come riportato da LazioTv, avrebbero visto il soggetto, con indosso abiti scuri, dirigersi verso la galleria Cisa urlando.
Da tempo ormai i residenti chiedono al comune il ristabilimento di igiene e decoro che, in questo punto della città, mancano da tempo.