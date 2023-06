Latina, ancora un incendio all’ Hotel De La Ville Central

Ancora all’ Hotel De La Ville Central in fiamme a Latina. Ci potrebbe essere il dolo. Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono interventi in via Scaravelli, davanti l’ospedale Santa Maria Goretti.

Una struttura ricettiva in disuso da ormai molti anni. Le fiamme sono divampate in una stanza al terzo piano, dove al suo interno c’erano materassi e altri combustibili solidi. Le operazioni di spegnimento sono iniziate subito, per non far propagare le fiamme in altri ambienti, con l’utilizzo di un automezzo tridimensionale.

Nel frattempo si è effettuato un controllo, per scongiurare il coinvolgimento di persone, visto che il locale è dimora di senzatetto.

La mancanza di utenze attive porta ad escludere le cause accidentali. Per cui c’è il sospetto di una matrice dolosa.