Latina-Andria, momenti di tensione nel post partita

Sono stati attimi di tensioni quelli vissuti nella giornata di ieri al Francioni al termine del match casalingo con la Fidelis Andria.

Al fischio finale, mentre i pontini festeggiavano il traguardo dei playoff, in campo è esplosa la tensione tra lo staff pugliese e quello pontino. Parole e anche qualche colpo proibito hanno acceso ancora di più gli animi, soprattutto quelli dei circa 700 tifosi dell’Andria arrivati dalla Puglia per sostenere la propria squadra. Un centinaio di quest’ultimi hanno tentato di forzare i cancelli che suddividono il settore ospiti con gli spogliatoi, solo l’intervento dei poliziotti in tenuta antisommossa ha evitato il peggio.

La tensione poi si è spostata all’esterno dello stadio, quando alcuni tifosi pontini hanno tentato di raggiungere l’ingresso del settore ospiti dove i pugliesi erano stati fatti risalire a bordo degli autobus e delle macchine. Anche qui fondamentale l’intervento delle forze dell’ordine che a fatica hanno fermato il gruppo violento dei tifosi pontini.