Latina, annunciate le gare di affidamento per il Tennis Club e il Bar Poeta

Il Comune di Latina ha annunciato la pubblicazione di due importanti bandi di gara relativi alla valorizzazione del patrimonio comunale: – Concessione dell’impianto sportivo “Tennis Club Latina”: L’impianto, situato all’interno del parco Falcone e Borsellino, sarà affidato in concessione per garantire una gestione ottimale e una migliore fruizione da parte della comunità. Questo intervento mira a promuovere le attività sportive e a incentivare la partecipazione della cittadinanza.

-Locazione dell’immobile “Bar Poeta”: Situato in piazza del Popolo, questo immobile sarà destinato a diventare un caffè letterario. L’obiettivo è valorizzare un luogo centrale della città, favorendo attività culturali e sociali che possano animare ulteriormente il cuore di Latina.

Entrambi i progetti rappresentano un’importante occasione per gli operatori economici interessati a contribuire alla crescita culturale e sportiva del territorio come dichiara l’assessore al Patrimonio, Ada Nasti: “Si tratta di due importanti gare che fanno seguito agli indirizzi decisi dalla giunta, in particolare dal Sindaco Matilde Celentano e dall’assessore allo Sport Andrea Chiarato. L’impianto sportivo all’interno dei giardini comunali sarà affidato in concessione per 20 anni al fine di assicurare alla collettività un impianto sportivo adeguato attraverso un miglioramento strutturale dello stesso. La finalità del contratto è, infatti, quella di riqualificare l’area adibita a campi da tennis e di gestire l’impianto, per renderli fruibili alla collettività e garantire l’attività sportiva, ludica e di inclusione. La concessione avrà la durata di vent’anni, senza possibilità di proroghe. La gara pubblicata fa seguito alle manifestazioni di interesse, che non hanno però valore vincolante per chi ha partecipato. Si tratta di una gara attesa da tempo che contribuirà a ridare dignità all’intera area, ad oggi oggetto di interventi Pnrr, e rappresenta l’avvio di un percorso volto alla regolarizzazione della gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio. Per quanto riguarda il ‘Bar poeta’, invece, l’intenzione è quella di realizzare un caffè letterario in piazza del Popolo, aperto sette giorni su sette a settimana. Uno spazio tranquillo in cui la collettività possa beneficiare della somministrazione di alimenti e bevande e assistere ad attività culturali, letture di libri, forum, dibattiti su arte, letteratura, filosofia e mostre di vario genere. La locazione avrà la durata di sei anni”.