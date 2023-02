Latina, Antares Nuoto: arriva la prima vittoria stagionale in Serie C

Arriva la prima vittoria stagionale per l’Antares Nuoto Latina nel campionato di Serie C Nazionale Lazio, che in trasferta ha vinto con 9 a 4 sull’Italica Roma. Le formazioni creano clamorose occasioni in parità e superiorità numerica, e con un rigore per parte la prima frazione termina sullo 0 a 0. Nel secondo quarto invece il risultato di 3 a 1 per i pontini, con i gol di Luca Tarquini e Matteo Montebove e di Emanuele Troiso su penalty. Nel terzo periodo l’Antares allunga il risultato per 4 a 2 per poi terminare con il 7 a 3, grazie alla doppiette di Leonardo Chemello e di Luca Tarquini in superiorità numerica. L’ultimo tempo si chiude per 9 a 4 con le reti ancora di Tarquini.

Con fierezza si esprime il presidente dell’Antares Bruono Davoli dichiarando che: “Match combattuto in particolare nei primi due tempi dove l’atletismo ed esperienza dell’Italica ci ha messo in difficoltà, poi la verve dei nostri giovani e la sagacia della vecchia guardia ha determinato una vittoria che speriamo dia il viatico alla progressiva crescita della squadra”.

E prosegue così il tecnico Mauro Gubitosa: “Di positivo c’e’ che siamo riusciti a fare i primi tre punti anche se siamo partiti contratti, forse perche’ ancora scottati dal risultato della prima giornata. Poi ci siamo progressivamente sciolti e abbiamo portato a casa il risultato giocando meglio. Migliore stavolta anche la percentuale con l’uomo in più, oggi al 50%” e l’apporto dei giovani Under 16 e 18″.

Nel campionato Under 16 Nazionale dell’Antares, arriva la prima sconfitta per 13 a 11 nell’ultima giornata di andata da un buon Frosinone. Nonostante l’Antares si trovi in vantaggio per 9 a 5 a metà gara, i ciociari reagiscono unitamente alle uscite anzitempo dalla vasca di Francesco Vaccarella e Leonardo Chemello, i quali hanno contribuito a cambiare l’inerzia della partita ribaltando il risultato nel finale.

Commenta così il tecnico pontino Mauro Gubitosa: “Abbiamo pensato di avere in pugno l’incontro e dal terzo tempo, complice le defezioni annunciate e in itinere, ci siamo rilassati permettendo agli avversari che son stati bravi a non mollare di rientrare nel match. Noi invece ne siamo usciti e abbiamo forzato tante soluzioni di gioco. Non si vogliono accampare alibi, anzi mi prendo le mie responsabilità, ma il dato oggettivo di 4 rigori di differenza, 7 contro e 3 a favore, come anche il maggior numero di falli gravi fischiati contro ha inciso. Questo pero’ deve solo spronarci a diventare piu’ smaliziati per migliorare sotto tale aspetto. Restiamo capolista insieme al CN Latina ma non dobbiamo mollare e rimboccarci le maniche per un girone ritorno al top”.