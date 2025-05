Latina, anziana smaschera il finto carabiniere: truffa sventata grazie alla sua prontezza

Ha ricevuto una telefonata da un uomo che, fingendosi carabiniere, le raccontava che il nipote era nei guai e servivano soldi per aiutarlo. Ma la donna, una pensionata che vive nella zona di Santa Fecitola, non si è fatta ingannare.

In un primo momento si è spaventata, poi ha avuto un dubbio e ha chiamato il vero nipote, scoprendo che stava bene. A quel punto ha avvisato i familiari e subito dopo ha contattato il 112. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato che la truffa andasse a segno.

Sono in corso le indagini per identificare il truffatore, che potrebbe far parte di una rete specializzata in raggiri agli anziani. Episodi simili si verificano con frequenza in tutta Italia, ma in questo caso la lucidità della vittima ha fatto la differenza.