Latina, anziana truffata di 10mila euro da finti bancari

Una donna di 75 anni di Borgo Sabotino è stata vittima di una truffa da 10.000 euro. Lo scorso 11 febbraio, alcuni malfattori, fingendosi operatori bancari, l’hanno contattata con modi rassicuranti, riuscendo a farsi consegnare le credenziali del suo conto corrente. Solo dopo essersi accorta dell’inganno, l’anziana ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Latina – Borgo Sabotino, che ora indagano per identificare i responsabili.

Modus operandi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la truffa sarebbe stata messa in atto con tecniche ormai collaudate, sfruttando la fiducia e la vulnerabilità della vittima. I criminali avrebbero utilizzato un linguaggio professionale e persuasivo per convincerla a rivelare i dati d’accesso, agendo rapidamente per svuotare il conto prima che la donna potesse sospettare qualcosa.

L’episodio è un nuovo campanello d’allarme sulle truffe agli anziani, sempre più nel mirino di truffatori senza scrupoli. Le forze dell’ordine ricordano che le banche non chiedono mai dati sensibili per telefono e invitano alla massima prudenza. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare direttamente la propria filiale o rivolgersi alle autorità.