Latina, anziani in difficoltà: l’allarme dei Sindacati

“Aumenta il degrado, la povertà e le diseguaglianze nella città di Latina, e le più colpite sono purtroppo le fasce più deboli, in particolare gli anziani.”

Sono queste le considerazioni contenute in una nota dei Sindacati dei pensionati SPI CGIL – FNP CISL – UIL Territoriali di Latina. Poi la nota prosegue.

“I due anni di pandemia, la guerra, il rincaro dei generi alimentari, gli aumenti delle tariffe energetiche non sono più sostenibili per cittadini e pensionati.”

“Inoltre è stato già segnalato che molti pensionati over 65 si trovano impossibilitati ad usufruire delle agevolazioni riguardanti l’abbonamento bus per viaggiare in città e nei borghi, a causa dell’obbligatorietà di possedere lo SPID per presentare la richiesta, non più effettuabile allo sportello trasporti comunale come accadeva nei precedenti anni.”

“I Sindacati dei Pensionati SPI CGIL – FNP CISL – UIL Pensionati Territoriali di Latina hanno chiesto per più volte un incontro con il Commissario Prefettizio Carmine Valente per sottoporre allo stesso le gravi criticità presenti nella nostra Città, ma a tutt’oggi non hanno ricevuto nessuna risposta.”