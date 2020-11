Latina, anziani nel mirino dei rapinatori: arrestati 2 ragazzi di 18 e 20 anni

Era seduto su una panchina a piazza Moro a godere del sole della giornata di ieri, l’anziano rapinato da due giovani marocchini. I ragazzi, appena maggiorenni, uno di 18 e l’altro di 20 anni, lo hanno notato e soprattutto hanno visto il suo borsello: mentre uno lo teneva per le braccia, l’altro gli ha sfilato la borsa. Poi hanno continuato a vagabondare per Latina arrivando in centro e tentando di derubare un’altra vittima, anche in questo caso una signora anziana.

Intanto l’uomo aveva chiamato la polizia e gli agenti si erano messi sulle tracce dei furfanti. Li hanno trovati nei pressi dell’ospedale, di fronte al pronto soccorso, in via G. Reni. A salvare la seconda vittima erano stati alcuni passanti che avevano fatto allontanare i furfanti.

Inseguiti a questo punto dagli agenti della Volante sono stati raggiunti e bloccati in piazza Del Popolo. Non contento, uno dei due ragazzi ha opposto resistenza al fermo e, strattonato violentemente l’agente che lo aveva raggiunto, ha tentato ancora di dileguarsi ma, anche questo tentativo veniva frustrato dalla decisa azione dei poliziotti.

Recuperato il bottino della rapina ai danni dell’anziano, al quale è stata restituita.

I due giovani, senza permesso di soggiorno, sono stati quindi arrestati per rapina aggravata e per tentato furto, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale.