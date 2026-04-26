Latina, anziano investe ragazzo in bici e si allontana: rintracciato

Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri a Latina, dove un ragazzo di 15 anni è stato investito mentre era in bicicletta all’altezza della rotatoria tra viale Kennedy e viale Bruxelles. Dopo l’urto, l’auto coinvolta si è allontanata senza fermarsi, ma il conducente è stato rintracciato poco dopo grazie all’intervento di alcuni testimoni. A riportare la notizia è Latina Oggi.

Il giovane è caduto sull’asfalto dopo l’impatto ed è stato soccorso dai presenti, che hanno subito allertato il 118. Trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena si sono fermati per prestare aiuto al ragazzo e tentare di rintracciare il mezzo in fuga. Uno dei testimoni, tornato poi sul posto, avrebbe notato dopo alcuni minuti la stessa vettura transitare nuovamente nella zona, riuscendo a fermarla fino all’arrivo degli agenti.

Alla guida c’era un anziano, che avrebbe dichiarato di non essersi accorto dell’impatto. La sua posizione è ora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi.