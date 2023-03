Latina, anziano travolto in bici: in codice rosso al Goretti

Un anziano di 80 anni è stato travolto da un’auto, nel tardo pomeriggio di ieri, in via Pantanaccio a Latina mentre viaggiava in sella alla sua bici.

Molto violento l’impatto che ha fatto sbalzare l’uomo, prima sul parabrezza dell’auto, e poi rovinosamente per terra facendogli battere violentemente la testa. Immediati i soccorsi da parte del 118 che, una volta stabilizzato l’80enne, lo hanno trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso del Goretti con un brutto trauma cranico.

Per i rilievi e per stabilire le cause del sinistro è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale.