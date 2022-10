Latina, aperto lo sportello “Mediazione Sociale”

É stato attivato, presso il quartiere Nicolosi di Latina, lo sportello di mediazione sociale, nell’ambito del progetto “Mediazione Sociale–Recupero Urbano Integrato” promosso dal Comune di Latina, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Bando delle Periferie e gestito dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio.

Un luogo di ascolto e orientamento sui servizi territoriali che si pone anche come presidio per una prima analisi dei bisogni e delle esigenze, emergenti e latenti, dei residenti.

Lo sportello si propone come punto di riferimento per le persone del luogo, svolgendo attività di accoglienza, informazione e orientamento ai servizi sociali, educativi, sanitari e culturali.

Gli operatori orienteranno le persone nella ricerca di risposte alle loro esigenze, fornendo le informazioni utili in sinergia con i Servizi Sociali del Comune. Presso lo sportello i cittadini troveranno informazioni sulle attività e sui laboratori che il progetto “Mediazione Sociale Latina” ha attivato o attiverà nei prossimi mesi.

Con questa nuova iniziativa, il progetto intende promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e assicurare una migliore inclusione sociale delle persone a rischio di emarginazione e povertà, aumentando il senso di appartenenza alla comunità e la coesione sociale.

Cristiana Russo responsabile dello sportello commenta:

“Dedicare uno spazio di accoglienza, ascolto e orientamento, in un determinato territorio consente di contribuire ad aumentare il benessere delle persone che vivono quel territorio. Il benessere, a sua volta, influisce positivamente sulla sicurezza, l’inclusione e sulla coesione sociale. Consente inoltre di avvicinare il Comune ai cittadini favorendo la conoscenza reciproca e il superamento degli stereotipi e dei pregiudizi”.