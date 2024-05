Latina, apprensione per Arnaldo Passerini: è scomparso da ieri

Ore di apprensione a Latina per la scomparsa di Arnaldo Passerini, classe 1932, resosi irreperibile da ieri pomeriggio. Si è allontanato con la sua vettura, una SKoda Fabia colore grigio metallizzato targata BP825PM, vestito con maglia di cotone blu a maniche corte e pantaloni chiari, abita a Borgo Piave Latina, l’ultima segnalazione dal cellulare in zona Nuova Latina Q4 alle ore 18.20. Per tutta la notte sono state inutili le ricerche dei familiari che hanno lanciato l’allarme anche a mezzo social.

Per eventuali segnalazioni si può contattare il 3356401274