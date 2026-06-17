Latina, approvate le modifiche al regolamento delle mense scolastiche

Il Consiglio comunale ha approvato le modifiche al regolamento delle mense scolastiche, introducendo una serie di aggiornamenti finalizzati a rendere il servizio più moderno, efficiente e rispondente alle esigenze delle scuole e delle famiglie.

La revisione del testo nasce da un percorso di confronto e approfondimento portato avanti in Commissione Istruzione e punta a semplificare alcune procedure amministrative, rafforzare la trasparenza nella gestione del servizio e adeguare il regolamento alle più recenti disposizioni normative e organizzative per garantire un servizio sempre più attento alla qualità dell’alimentazione, alla sicurezza e al benessere degli alunni, offrendo al tempo stesso procedure più semplici e chiare per le famiglie.

“Il regolamento approvato – afferma Federica Censi, assessore alla Pubblica istruzione – è il risultato di un lavoro puntuale di aggiornamento e miglioramento, condiviso e approvato all’unanimità nella commissione Istruzione presieduta dal consigliere Mauro Anzalone. Tra le scelte più significative che il testo recepisce figura il rafforzamento dell’impegno verso i prodotti biologici, DOP, IGP e a km 0, e l’aggiornamento della denominazione del Ministero competente”.

“Sul fronte dell’organizzazione, è stato scelto di eliminare alcune rigidità operative, come la procedura di rilevazione presenze, che creava difficoltà pratiche alle scuole e alle famiglie. I menù, inoltre, saranno esposti nelle mense e pubblicati sul sito del Comune, garantendo piena trasparenza. Sul fronte dei pagamenti, lo strumento PagoPa diventa l’unica modalità, in linea con la digitalizzazione dei servizi pubblici: non sarà più possibile, quindi, pagare mediante bonifico bancario. Inoltre, è stato eliminato il comma sui cestini da viaggio per le gite, una scelta motivata da evidenti difficoltà di conservazione, che esponeva a rischi igienico-sanitari non trascurabili. Questi sono solo alcuni esempi di aggiornamenti e miglioramenti che hanno semplificato e reso più chiaro il regolamento, eliminando passaggi non più attuali e rendendo le procedure più efficienti, sia per le scuole che per le famiglie”.

“Il risultato – conclude Censi – è un regolamento più pulito, più attuale e più pratico, che mette al centro il benessere dei bambini e la fiducia delle famiglie. Per questo desidero ringraziare il Consiglio comunale tutto, la Commissione istruzione ed il presidente Anzalone per il lavoro serio, collaborativo e costruttivo svolto, così come gli uffici dell’assessorato alla Pubblica istruzione, in particolare Carla Cerroni, il cui lavoro è stato determinante: con competenza, disponibilità e grande attenzione ha seguito ogni fase della revisione del regolamento, contribuendo in modo concreto a costruire un testo più moderno, chiaro ed efficace”.