Latina, approvato il piano da 12 milioni per il centro storico: ex Mercato annonario verso la rinascita

L’ex Mercato annonario di via Don Minzoni potrebbe tornare a nuova vita. La Giunta comunale ha approvato la candidatura di Latina al bando nazionale per la rigenerazione di aree dismesse, presentando un progetto da 12 milioni di euro che coinvolge anche l’ex Consorzio agrario.

Il piano prevede 8,5 milioni per il recupero dell’ex mercato, oggi in stato di abbandono: interventi strutturali, adeguamenti sismici, impianti domotici e nuove funzioni pubbliche per restituire centralità e dignità a uno degli edifici simbolo della città.

Il secondo intervento riguarda l’ex Consorzio agrario, destinato a diventare il Dizionario della Musica in Italia (D.M.I.), un polo culturale e archivistico nazionale. Valore complessivo: 3,5 milioni, di cui 2 richiesti tramite il bando e 1,5 inizialmente a carico del Comune, ora coperti interamente da fondi pubblici.

“È un’occasione che non possiamo perdere – ha commentato il vicesindaco Massimiliano Carnevale –. Restituire spazi pubblici oggi abbandonati significa stimolare la crescita economica e rafforzare il tessuto sociale e culturale della nostra città”.

La candidatura è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Se finanziata, aprirà la strada a una vera rigenerazione del cuore di Latina.