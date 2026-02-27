Latina, approvato il progetto “Sport Illumina”

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di “Sport Illumina”, l’intervento che porterà alla realizzazione di un nuovo playground lungo la Passeggiata Sandro Pertini, in via Don Morosini. Un passaggio formale che apre ora la fase operativa dell’opera, destinata a riqualificare l’area e a trasformarla in un punto di riferimento per lo sport all’aperto.

A sottolineare la portata dell’intervento è il sindaco Matilde Celentano: «Con la pubblicazione di questo atto compiamo un importantissimo passo in avanti verso la realizzazione del playground in via Don Morosini che riqualificherà l’intera area e offrirà spazi gratuiti a tutti coloro che vogliono praticare attività sportiva all’aperto. Questo risultato è stato possibile grazie al fatto che il Comune di Latina, nel luglio 2025, ha vinto il bando pubblicato da Sport e Salute S.p.A. su impulso del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Dipartimento per lo Sport, ottenendo un finanziamento di 320mila euro e posizionandosi al quinto posto nella graduatoria nazionale».

Il progetto prevede la realizzazione di un’area dedicata al basket, una zona attrezzata per il calisthenics – disciplina che utilizza il peso corporeo per sviluppare forza e coordinazione – e uno spazio per il parkour, pensato per favorire l’attività fisica dinamica e la socializzazione in un contesto sicuro. «Entriamo ora nella fase operativa – aggiunge il sindaco – che porterà alla creazione di un vero e proprio polo sportivo attrezzato, capace di offrire un’attività continuativa e polifunzionale, rigenerando al tempo stesso il quartiere. Ringrazio l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, la dirigente Micol Ayuso, gli uffici e tutti gli attori protagonisti di questo processo che avrà ottime ricadute sulla comunità».

L’assessore Andrea Chiarato ripercorre la storia dell’area, evidenziandone la vocazione originaria: «L’intervento verrà realizzato da Sport e Salute in zona R1, integrato all’interno della Passeggiata Sandro Pertini, riscoprendo l’antica vocazione ludica e sportiva di un’area che un tempo era punto di ritrovo per i giovani. Sarà dedicato ai ragazzi, ma potranno utilizzarlo anche famiglie e cittadini di tutte le età».

Il playground sorgerà di fronte a dove un tempo si trovava la “Casa del contadino”, edificio inaugurato nel 1938 e divenuto negli anni sede di diverse funzioni pubbliche, tra cui anche una palestra di pugilato nei primi anni Cinquanta. «Proprio qui – sottolinea Chiarato – si ritrovavano generazioni di giovani. È un luogo rimasto nella memoria collettiva, anche per la sua storia legata alla bonifica dell’Agro pontino. Con quest’opera Latina coltiverà ulteriormente la sua vocazione di “sportcity”, un modello urbano che punta a rendere lo sport accessibile e integrato nella vita quotidiana».

L’assessore richiama anche il valore sociale dell’iniziativa: «La finalità è promuovere benessere, salute e aggregazione, contrastando la sedentarietà attraverso l’utilizzo di parchi e spazi urbani, in linea con le grandi città europee e con il nuovo articolo 33 della Costituzione che riconosce il valore educativo e sociale dell’attività sportiva».

“Sport Illumina” – conclude Chiarato – «è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, ideata da Sport e Salute S.p.A., e nasce per restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri. Non è solo un progetto di riqualificazione urbana, ma un’idea di società in cui lo spazio pubblico torna a essere il centro della vita sociale. Sono convinto che finalmente illumineremo via Don Morosini non solo con nuove strutture sportive e arredi urbani, ma con la presenza viva di tanti giovani e meno giovani che torneranno a riempire questi spazi».