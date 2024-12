Latina, approvato il programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” dell’UNICEF

Un impegno concreto per il futuro dei giovani e il benessere della comunità: questo è il cuore del programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti dell’UNICEF, approvato all’unanimità. L’iniziativa è stata promossa dalla Consigliera Valentina Colonna di Fratelli d’Italia, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto.

“La proposta approvata oggi – ha dichiarato Colonna – rappresenta un impegno morale e sociale fondamentale per garantire il benessere dei nostri bambini e adolescenti. L’adesione al programma dell’UNICEF è un’opportunità unica per trasformare la nostra città in un ambiente inclusivo, rispettoso e attento ai diritti delle nuove generazioni”.

La Consigliera ha inoltre ringraziato tutte le figure istituzionali che hanno contribuito al successo della proposta, tra cui il sindaco Matilde Celentano, l’assessore Andrea Chiarato, il Presidente di Commissione Claudio Di Matteo e gli uffici comunali, nonché Michela Verga, Presidente Provinciale dell’UNICEF, per il supporto continuo.

L’iniziativa mira a costruire una città a misura di bambini e adolescenti attraverso:

1. Tutela dei diritti dei minori: Azioni concrete per garantire il pieno rispetto dei loro diritti.

2. Inclusività e solidarietà: Creazione di un ambiente che combatta discriminazioni e promuova pari opportunità.

3. Visione a lungo termine: Investire nello sviluppo positivo delle future generazioni.

4. Accesso a buone pratiche internazionali: Partecipazione a una rete globale di città impegnate a migliorare la qualità della vita dei giovani.

La Consigliera ha sottolineato che l’adesione al programma richiede azioni concrete e un impegno condiviso con famiglie, scuole, associazioni e servizi sociali. Sarà garantita la massima trasparenza con uno spazio dedicato sul sito istituzionale, dove i cittadini potranno monitorare i progressi.

Con l’approvazione unanime, la città fa un importante passo avanti verso un futuro più inclusivo e rispettoso dei diritti delle nuove generazioni.