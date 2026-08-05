Latina, approvato in Comune il Piano del personale: 30 assunzioni e 17 progressioni di carriera

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Matilde Celentano compie un altro passo decisivo verso il rafforzamento della macchina burocratica con l’approvazione, da parte della Giunta, dell’aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale 2026-2028. L’atto d’indirizzo, promosso dall’assessore al Personale Andrea Chiarato, segue di poche ore la formalizzazione dell’assunzione di 22 assistenti sociali e traccia la rotta per un piano che prevede 27 ingressi nell’annualità in corso, 3 nel 2027 e 17 progressioni verticali per la valorizzazione delle risorse interne. “L’atto approvato rappresenta una risposta concreta e strategica alle necessità della nostra comunità”, ha affermato il sindaco Celentano, sottolineando che “un’amministrazione efficiente ha bisogno sia di forze fresche, sia di dipendenti motivati e riconosciuti nel proprio valore” e ricordando come il risultato sia “frutto di un’attenta e rigorosa programmazione economico-finanziaria, volta a restituire efficienza, modernità e vicinanza ai cittadini”.

Entrando nei dettagli operativi, le nuove coperture avverranno tramite scorrimento delle graduatorie concorsuali, nuovi concorsi e mobilità esterna per potenziare settori chiave della città entro la fine dell’anno. Sul fronte scolastico ed educativo sono previsti 9 nuovi istruttori educativi e 12 progressioni verticali nel medesimo profilo, mentre per la sicurezza la Polizia Locale integrerà 4 agenti tramite mobilità – che si aggiungono alle unità già programmate – e procederà all’assunzione del nuovo comandante attraverso concorso pubblico. La lista dei reclutamenti comprende inoltre 8 istruttori amministrativi, 2 funzionari amministrativi e un funzionario tecnico tramite graduatorie, un funzionario contabile e uno specialista giuridico via concorso, un incarico dirigenziale ex articolo 110 Tuel legato al mandato e, per il 2027, l’ingresso di 3 operai specializzati, a completamento di un piano che vedrà complessivamente 17 progressioni riservate a 12 istruttori educativi, 3 funzionari amministrativi e 2 operatori esperti.