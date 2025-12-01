Latina, apre il dormitorio per l’emergenza freddo: 60 posti disponibili

Aprirà questa sera, 1 dicembre, il nuovo dormitorio invernale per l’emergenza freddo allestito in zona R6, alle spalle del comando della Polizia Locale. La tensostruttura, predisposta per accogliere fino a 60 persone, resterà operativa fino al 31 marzo 2026. Venerdì 5 dicembre, alle ore 19, il sindaco Matilde Celentano e l’assessore Michele Nasso visiteranno la struttura.

La gestione del servizio è affidata al comitato di Latina della Croce Rossa Italiana, individuato tramite procedura pubblica. L’ingresso è fissato alle 19, l’uscita entro le 8. Gli ospiti riceveranno una bevanda calda all’arrivo, la colazione al mattino e potranno usufruire di docce e servizi igienici.

“Ringrazio la Croce Rossa per la disponibilità e i nostri servizi sociali per il lavoro quotidiano – ha dichiarato il sindaco Celentano –. Prendersi cura degli altri è una priorità di questa amministrazione”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore Nasso: “Il dormitorio invernale affianca quello aperto tutto l’anno in via Villafranca. Garantire supporto ai senza dimora dell’intero ambito distrettuale è motivo di orgoglio: spesso queste esperienze generano nuova solidarietà nelle comunità che vivono accanto al servizio”.

La struttura rappresenta un presidio importante per affrontare i mesi più rigidi e garantire accoglienza e dignità a chi non ha un riparo.