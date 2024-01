Latina, apre lo sportello dedicato al microcredito

Il Comune di Latina è pronto per aprire uno sportello dedicato al microcredito. Come sottolineato dal Presidente della 5a Commissione Bilancio del Senato Nicola Calandrini, in provincia di Latina c’è continua necessità di accesso al microcredito, in un tessuto produttivo di imprese che dopo la recessione dovuta alla pandemia, hanno voglia di ripartire.

Questa mattina l’assessore Antonio Cosentino, accompagnato dal presidente della commissione Attività produttive, Dino Iavarone, ha avuto un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria per concertare i prossimi passi.

“Funzionerà così: il cittadino interessato avrà un primo approccio con un dipendente del Comune, che avrà svolto un corso di formazione sul microcredito, affiancato dalle associazioni di categoria. Nel secondo step, invece, saranno le associazioni di categoria, che all’interno hanno già personale formato, a portare avanti la pratica individuando anche le modalità per procedere al finanziamento del progetto”.

A parlare è l’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino, che entra anche nei dettagli del funzionamento dello sportello. “Lo sportello dedicato – continua – era stato istituito nel 2018, ma è stato poi chiuso. Il progetto è stato ripreso con la nuova amministrazione e il suo funzionamento è stato affrontato a più riprese nella commissione Attività produttive presieduta dal consigliere Dino Iavarone, a seguito della quale è stato dato indirizzo agli uffici di procedere con la riattivazione. Individuate le figure che se ne occuperanno, è stata predisposta l’attivazione del nuovo servizio Suap dedicato. Nell’incontro di questa mattina le associazioni di tutte le categorie produttive sono state informate sui prossimi passi: il Comune pubblicherà un avviso di manifestazione di interesse per individuare le associazioni di categoria interessate a partecipare al progetto e collaborare con l’Ente”.