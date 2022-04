Latina, area giochi del Parco Falcone-Borsellino in Commissione

In tutto ciò sono intervenuti i consiglieri comunali di Latina nel Cuore Vincenzo Zaccheo, Dino Iavarone, Renzo Scalco e Mario Faticoni che, tramite una nota, dichiarano:

“Dopo gli oltre 6 milioni di euro di finanziamenti per le scuole persi, l’amministrazione Coletta ha privato anche il parco principale della nostra città di un ambiente a misura di bambino, l’ennesima conferma di una scarsa attenzione nei confronti del mondo dell’infanzia, il quale necessita di luoghi e spazi dove poter sperimentare il gioco come esperienza motoria, nonché di relazione e socialità.

Tra l’incuria dell’area gioco e altre forme di degrado presenti, il Parco Falcone-Borsellino rischia di essere nient’altro che un disonore nei riguardi di due figure che hanno fatto la storia della nostra nazione quali Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.