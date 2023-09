Latina, armati di pistola rubano l’incasso della gelateria

Colpo in piena notte da parte di due banditi, uno dei quali armato di pistola. Momenti di puro terrore, domenica, per le commesse della gelateria Treccioni, a palazzo di vetro a Latina, quando due malviventi gli si sono presentati davanti quando ormai era il momento della chiusura e l’esercizio commerciale era privo di clientela. Le donne non hanno potuto far altro che assistere inermi alla rapina. Mentre uno dei banditi le minacciava, l’altro asportava i soldi dell’incasso giornaliero dalla cassa. Sul caso indaga la Polizia di Latina.