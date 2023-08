Aveva appena prelevato all’ufficio postale di Latina Centro, quando si è trovata davanti un bandito armato di coltello che le ha chiesto i soldi. E’ successo in pieno giorno, ieri all’ora di pranzo – come riporta Latina Oggi – ad una donna di Latina. L’uomo, come raccontato dai testimoni un ragazzo di colore, ha arraffato venti euro ed è scappato via. Sale l’allarme per una situazione ormai al limite nel centro cittadino, dove sempre più spesso si stanno verificando episodi del genere.