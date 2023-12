Arrestato un uomo di Latina, già con precedenti, per i reati di detenzione illegale di armi, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di droga. I carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino, in coordinamento con la Stazione di Borgo Podgora, hanno arrestato un uomo che nel suo domicilio aveva quasi 4 chili di marijuana, 325 gr di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, una pistola revolver marca Beretta calibro 32 risultata provento di furto nel 2021 a Pontasserchio, una pistola calibro 9 opportunamente alterata al fine di permettere l’inserimento di un silenziatore artigianale risultata provento di furto nel 2017 a Ciampino, 21 cartucce calibro 9 e 20 cartucce calibro 32. L’arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale di latina a disposizione della competente A.G.