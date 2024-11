Latina, arrestate due donne per spaccio di droga

Eseguiti due arresti nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti a Latina.

La prima donna, una 31enne già agli arresti domiciliari per detenzione di droga, è stata trasferita in carcere. Durante una perquisizione, i militari avevano scoperto un sistema di videosorveglianza illegale installato all’esterno della sua abitazione, utilizzato per anticipare i controlli, e la presenza di un assuntore di stupefacenti nella casa, in palese violazione della misura cautelare.

Nel corso dell’intervento, i carabinieri hanno trovato in casa anche una 52enne, già nota alle forze dell’ordine, che ha insospettito i militari con il suo comportamento. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di 7 grammi di cocaina, suddivisi in 20 dosi. La donna è stata arrestata in flagranza di reato e posta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

La 31enne è stata trasferita nella Casa Circondariale di Rebibbia, mentre proseguono le attività dell’Arma dei Carabinieri per contrastare lo spaccio di droga e garantire la sicurezza dei cittadini.