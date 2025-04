Latina, arrestati i colpevoli delle rapine in centro: sono tre 20enni nordafricani

Tre giovani di 20 anni, tutti di origine nordafricana, ritenuti responsabili di due rapine a mano armata avvenute in centro a Latina, sono stati arrestati dalla polizia. I tre erano già noti alle forze dell’ordine e due di loro si trovavano già in carcere per precedenti rapine.

Come riportato anche da LazioTv, le indagini sono state avviate a seguito delle denunce sporte dalle vittime, che hanno permesso di ricostruire la dinamica di tre episodi distinti: in Piazza del Popolo il gruppo ha prima minacciato con una pistola un ragazzo e due suoi amici, costringendoli a consegnare sigarette, cibo e una collana; poco dopo, sotto i portici della stessa piazza, hanno tentato di rapinare una giovane coppia, mentre un terzo episodio si è verificato in via Don Morosini, ai danni di un altro ragazzo.

Grazie alla collaborazione delle vittime e a un’indagine lampo, gli agenti sono riusciti a identificare e trarre in arresto i responsabili, ponendo fine alla breve ma intensa scia di violenza perpetrata dalla banda nel capoluogo pontino.