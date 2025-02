Latina, arrestato 37enne romeno ricercato per tratta di esseri umani

La Polizia di Stato – Questura di Latina ha arrestato un cittadino romeno di 37 anni su cui pendeva un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle autorità della Romania. L’uomo è accusato di tratta di esseri umani, istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, nonché associazione per delinquere.

Le ricerche, condotte dalla Squadra Mobile di Latina su input del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno permesso di localizzare il fuggitivo in città. Alle prime luci dell’alba, gli agenti lo hanno bloccato e tratto in arresto.

Dopo le formalità di rito, il 37enne è stato condotto in carcere, in attesa delle decisioni della Corte d’Appello, che dovrà valutare la sua estradizione in Romania.