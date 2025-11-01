Latina, arrestato 41enne per maltrattamenti sulla ex compagna

È finita nella notte la libertà di un 41enne di Latina, già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe sottoposto la sua ex compagna a continue violenze e vessazioni tra il 2022 e il 2025, un incubo durato anni e finalmente interrotto grazie alle indagini coordinate dall’Autorità Giudiziaria.

Il 41enne è stato fermato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina nel corso di un controllo notturno all’interno di un’area di servizio. Dai successivi accertamenti è emerso che a suo carico pendeva il provvedimento restrittivo.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Un nuovo passo avanti nella tutela delle vittime di violenza, grazie al costante lavoro delle forze dell’ordine.