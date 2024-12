Latina, arrestato 50enne romeno per maltrattamenti in famiglia

La Questura di Latina ha arrestato un uomo di 50 anni, di origine romena, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, già allontanato dalla sua abitazione nel 2020 per violenze ripetute nei confronti della moglie e dei tre figli, aveva violato ripetutamente le misure restrittive a lui imposte. Nonostante nel settembre 2020 fosse stata emessa una custodia cautelare in carcere, il provvedimento non era stato eseguito per il mancato rintraccio dell’indagato.

Ieri, grazie alle indagini condotte dal Commissariato di P.S. di Fondi, l’uomo è stato finalmente rintracciato in un parcheggio di un supermercato, dove si era recato nel tentativo di vedere i suoi figli. Arrestato, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Latina.

L’intervento della Polizia di Stato sottolinea l’importanza della continua attenzione verso i casi di violenza di genere, un fenomeno purtroppo ancora diffuso che colpisce molte donne e bambini.